Работу станций "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за футбольного матча

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки метро могут ограничить вход и выход пассажиров вечером 29 августа. Ограничения связаны с футбольным матчем раунда плей-офф Лиги Европы, который пройдет на стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.
Пассажирам метро напомнили, что в четверг в 20:15 ФК "Спартак" и "Брага" встретятся на поле в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Болельщикам удобнее добираться до стадиона со станций "Спартак" и "Тушинская", отметили в пресс-службе метро. "По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сказано в сообщении подземки.
Перед началом матча северный вестибюль станции "Спартак" временно работает только для выхода пассажиров, предупредили в пресс-службе метро. Для входа пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем.
Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии (7) временно работает только для выхода пассажиров. Для входа пользуйтесь южным вестибюлем.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 августа 2019 г.
Зрителям матча также посоветовали заранее приобрести билеты на обратную поездку. Так они смогут сэкономить время, возвращаясь домой после матча, пояснили представители метрополитена. Оплатить проезд можно будет и банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с 31 августа по 2 сентября в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта из-за закрытия участка Филевской линии метро. В эти дни на голубой ветке будут проходить технологические работы. В связи с ними участок от "Кунцевской" до "Киевской" будет недоступен для пассажиров.
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