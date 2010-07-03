Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:17

Главная / Новости /

Работу станций "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за футбольного матча

Работу станций возле стадиона "Открытие Арена" могут ограничить

транспорт метро спорт город

19:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки метро могут ограничить вход и выход пассажиров вечером 29 августа. Ограничения связаны с футбольным матчем раунда плей-офф Лиги Европы, который пройдет на стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Пассажирам метро напомнили, что в четверг в 20:15 ФК "Спартак" и "Брага" встретятся на поле в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Болельщикам удобнее добираться до стадиона со станций "Спартак" и "Тушинская", отметили в пресс-службе метро. "По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сказано в сообщении подземки.

Перед началом матча северный вестибюль станции "Спартак" временно работает только для выхода пассажиров, предупредили в пресс-службе метро. Для входа пассажирам рекомендовали пользоваться южным вестибюлем.


Зрителям матча также посоветовали заранее приобрести билеты на обратную поездку. Так они смогут сэкономить время, возвращаясь домой после матча, пояснили представители метрополитена. Оплатить проезд можно будет и банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 2 сентября в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта из-за закрытия участка Филевской линии метро. В эти дни на голубой ветке будут проходить технологические работы. В связи с ними участок от "Кунцевской" до "Киевской" будет недоступен для пассажиров.

Читайте также

транспорт метро спорт город

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика