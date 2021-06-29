Движение затруднено на 1-й Тверской-Ямской улице из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столице два автомобиля столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 7, в результате произошедшего движение транспорта затруднено. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Для движения в сторону центра свободно два ряда. Движение сильно затруднено, объезжайте данный участок", – говорится в сообщении.

27 июня на пешеходном переходе в Москве машина насмерть сбила девятилетнего мальчика на самокате. Автомобиль ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, не уступил дорогу ребенку.