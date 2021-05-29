Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

12:21

Несколько автобусов задерживаются на Боровском шоссе

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столице на Боровском шоссе из-за подтопления проезжей части задерживаются автобусы №752, 518, 734, 862, а также электробус №205, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Маршрут движения временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Оперативные службы принимают все меры ликвидации подтоплений и скорейшего восстановления движения", – говорится в сообщении.

Также из-за подтоплений задерживаются маршруты трамваев № 7, 50 в районе площади Борьбы, № 7, 13, 37, 50 – в районе Комсомольской площади.

Ранее сообщалось, что подтопление проезжей части произошло на Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово".

По информации Дептранса, из-за инцидента затруднено движение в направлении МКАД – на 2 километра в сторону центра Москвы, на 500 метров по дороге в Подмосковье.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать