Несколько автобусов задерживаются на Боровском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столице на Боровском шоссе из-за подтопления проезжей части задерживаются автобусы №752, 518, 734, 862, а также электробус №205, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Маршрут движения временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Оперативные службы принимают все меры ликвидации подтоплений и скорейшего восстановления движения", – говорится в сообщении.

Также из-за подтоплений задерживаются маршруты трамваев № 7, 50 в районе площади Борьбы, № 7, 13, 37, 50 – в районе Комсомольской площади.

Ранее сообщалось, что подтопление проезжей части произошло на Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово".

По информации Дептранса, из-за инцидента затруднено движение в направлении МКАД – на 2 километра в сторону центра Москвы, на 500 метров по дороге в Подмосковье.

