Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение трамваев, которое задерживалось из-за ДТП на пересечении улиц Авиационной и Пехотной, восстановлено. Об этом сообщает Мосгортранс в микроблоге Twitter.

"Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Сейчас движение трамваев на этом участке восстановлено", – сообщила пресс-служба предприятия.

Около 10:00 29 мая на пересечении этих улиц произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая 6-го маршрута. По предварительным данным, водитель большегруза на перекрестке не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение. Из-за ДТП задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30, 31.