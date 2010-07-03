Движение трамваев задерживается на северо-западе столицы

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Движение трамваев пяти маршрутов на пересечении улиц Авиационной и Пехотной на северо-западе столицы задерживается из-за аварии.

"Из-за ДТП на пересечении улицы Авиационная и улицы Пехотная задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", – говорится в сообщении транспортного комплекса столицы в Twitter.

Как уточняется, маршруты трамваев временно изменили.