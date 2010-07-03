Движение электричек на Белорусском направлении МЖД введено в график

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют согласно графику после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В настоящее время из Москвы пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по расписанию. С незначительным отклонением от графика до 10 минут по направлению в Москву следует пять электричек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЖД работают с каждым поездом, чтобы время задержек было сокращено.

Ранее сообщалось, что ряд электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам.

Пассажиров предупредили, что на Белорусском направлении несколько пригородных поездов следуют по маршруту с увеличенным интервалом.