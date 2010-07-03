Движение электричек на Белорусском направлении МЖД введено в график

Поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют согласно графику после технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"В настоящее время из Москвы пригородные поезда отправляются в рейсы и следуют по расписанию. С незначительным отклонением от графика до 10 минут по направлению в Москву следует пять электричек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЖД работают с каждым поездом, чтобы время задержек было сокращено.
Ранее сообщалось, что ряд электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам.
Пассажиров предупредили, что на Белорусском направлении несколько пригородных поездов следуют по маршруту с увеличенным интервалом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.