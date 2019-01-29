Автобус С12 изменит маршрут из-за подготовки к Параду Победы

Автобусный маршрут С12 изменится из-за подготовки к параду Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 6:45 автобусы, идущие от стадиона "Лужники", поедут по улице Большая Пироговская вместо улиц Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля.
Таким образом, остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего Поля" обслуживаться не будут. Действовать изменения будут 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 27 февраля.
Подобные изменения в работе автобусного маршрута проводились в январе. Также с 12 января временно отменена остановка "С/т Пахра" для маршрутов автобусов № 1001 и 1002 по Киевскому шоссе в обоих направлениях.
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