Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пешеходом. Человек получил травму, пересекая пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.
В 18:43 поезд № 7044 Москва – Рязань совершил вынужденную остановку на участке Перово – Люберцы-1. Причиной стал человек на путях.
"На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область. МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Позднее в пресс-службе магистрали сообщили, что поезда курсируют в штатном режиме.
Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.
Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.
На Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда
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