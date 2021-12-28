Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пешеходом. Человек получил травму, пересекая пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

В 18:43 поезд № 7044 Москва – Рязань совершил вынужденную остановку на участке Перово – Люберцы-1. Причиной стал человек на путях.

"На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область. МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе магистрали сообщили, что поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.

Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.