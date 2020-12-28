Расписание для поездов между станциями Курская и Дмитровская 28–31 декабря не изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 с 29 по 31 декабря не изменится. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

"29, 30 и 31 декабря поезда между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2 будут ходить по обычному расписанию", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 16 по 31 декабря для движения поездов частично закроют участок Каланчевская – Курская. Ограничения анонсировали на временной период с 13:00 до 15:00.

Кроме того, движение между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2 частично ограничат в первые дни января. Движения поездов не будет в обе стороны 4–6, 8–30 января с 13:00 до 15:00.

