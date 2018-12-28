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21:43

Движение транспорта изменится из-за закрытия участка синей ветки метро

транспорт дороги метро

21:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта в ряде столичных районов изменится из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро со 2 по 8 января. Изменения начнут действовать 28 декабря и продлятся до 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Как уточнили в ЦОДД, временные изменения вводятся в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора, чтобы обеспечить приоритетный проезд городского транспорта.

В частности, с 00:00 28 декабря до 05:00 6 января вводится запрет на остановку или стоянку автомобилей на улицах Старая Басманная, Спартаковская и Бакунинская (кроме парковочных карманов). Аналогичный запрет будет действовать:

  • в районе домов №№ 11 строения 1, 2, 3 и дома № 42 строение 6 на улице Большая Семеновская,
  • участке Проектируемого проезда № 64 от Семеновского переулка в направлении Большой Семеновской, вдоль четной стороны,
  • на участке Проектируемого проезда № 64 от улицы Измайловский Вал в направлении Семеновского переулка, вдоль нечетной стороны,
  • в районе дома № 1 на Семеновской площади.

Кроме того, с 00:00 28 декабря до 05:00 9 января автомобилистам запрещено делать остановку:
  • на участке проектируемого проезда №6605 от Вернисажной улицы до метро,
  • в районе домов №№ 25, 28 и 33 на Первомайской улице,
  • в районе дома № 21 корпус 1, дома № 26 корпус 1, дома № 53 корпус 1 и дому № 59 на улице 9-я Парковая,
  • на участке Тагильской улице от 2-го Иртышского проезда в направлении улицы Амурская,
  • на участке 2-го Иртышского проезда от улицы Монтажная в направлении Тагильской,
  • на участке улицы Амурская от Тагильской до Монтажной.

Также с 00:00 2 января до 05:00 6 января вдоль трасс компенсационных автобусных маршрутов изменят организацию движения и введут временные выделенные полосы на улице Земляной вал (от дома № 35 строение 1 до улицы Старая Басманная в оба направления), на Старой Басманной (от Земляного Вала до дома № 8 строение 1), на Большой Семеновской (от Семеновского Вала до улицы Измайловский Вал). Аналогичные изменения будут действовать с 00:00 2 января до 05:00 9 января на участке Щелковского шоссе, от остановки "3-я Парковая улица" до улицы Бирюсинка.

Сотрудники ЦОДД предупредили таксистов, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. На машины-такси это разрешение не распространяется.

Помимо этого, для приоритетного движения автобусов с 00:00 2 января до 05:00 9 января односторонними станут:

  • проектируемый проезд № 6605 от улицы Вернисажная до проезда к метро,
  • улица Тагильская от 2-го Иртышского проезда в направлении Амурской улицы,
  • 2-й Иртышский проезд от Монтажной улицы в направлении улицы Тагильская.

В ЦОДД также рассказали, что с 00:00 2 января до 05:00 9 января будет запрещен выезд на дублер Щелковского ш с 5-й Парковой улицы. Проезд по дублеру Щелковского шоссе запретят от 3-й Парковой до дома № 44 и от метро "Щелковская" до пересечения с улицей Бирюсинка в сторону центра. При этом выделенная полоса на участке Щелковского шоссе от одноименного проезда до станции метро "Щелковская" будет работать со 2 по 9 января, уточнили в ведомстве.

Участок синей ветки метро будет закрыт в начале 2019 года для модернизации инфраструктуры. Со 2 по 5 января для пассажиров будет недоступен участок от "Курской" до "Щелковской", а с 6 по 8 января – от "Партизанской" до "Щелковской". Работы будут вести круглосуточно. В связи с временным закрытием станций метро со 2 по 8 января организуют бесплатные маршруты "КМ1" и "КМ2".

транспорт дороги метро

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