Движение транспорта изменится из-за закрытия участка синей ветки метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Схема движения транспорта в ряде столичных районов изменится из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро со 2 по 8 января. Изменения начнут действовать 28 декабря и продлятся до 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Как уточнили в ЦОДД, временные изменения вводятся в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора, чтобы обеспечить приоритетный проезд городского транспорта.
В частности, с 00:00 28 декабря до 05:00 6 января вводится запрет на остановку или стоянку автомобилей на улицах Старая Басманная, Спартаковская и Бакунинская (кроме парковочных карманов). Аналогичный запрет будет действовать:
Сотрудники ЦОДД предупредили таксистов, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. На машины-такси это разрешение не распространяется.
Помимо этого, для приоритетного движения автобусов с 00:00 2 января до 05:00 9 января односторонними станут:
Участок синей ветки метро будет закрыт в начале 2019 года для модернизации инфраструктуры. Со 2 по 5 января для пассажиров будет недоступен участок от "Курской" до "Щелковской", а с 6 по 8 января – от "Партизанской" до "Щелковской". Работы будут вести круглосуточно. В связи с временным закрытием станций метро со 2 по 8 января организуют бесплатные маршруты "КМ1" и "КМ2".
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