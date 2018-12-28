В Госдуме прокомментировали запрет водить машину беременным

Возможный запрет на вождение автомобиля беременным женщинам со сроком три и более месяцев является излишним. В этом уверен член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, передает "Агентство Москва".
Парламентарий рассудил, что контролировать исполнение такого запрета будет непросто. По его мнению, важно, чтобы тот, кто управляет автомобилем не был пьян и не находился под действием препаратов, притупляющих внимание.
Васильев также напомнил, что правила дорожного движения России предусматривают нормы, запрещающие человеку садиться за руль при плохом самочувствии.
"Если женщина себя чувствует плохо, тогда, конечно, она не должна садиться за руль. Но может быть она на первой неделе беременности плохо начинает себя чувствовать. Тогда, по правилам Российской Федерации, она за руль не должна садиться. Уточнять, что является причинами этого плохого состояния – третий месяц беременности или еще что-то – я думаю, нет смысла", – сказал он, назвав ранее принятую в Белоруссии норму избыточной.
Ранее стало известно о планах ГИБДД проработать вопрос о привлечении к материальной ответственности автошкол за плохую подготовку водителей. Ожидается, что это позволит научить молодых автолюбителей этим нормам поведения на дороге.
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