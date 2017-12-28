"Активные граждане" решат, нужны ли голосовые сообщения на эскалаторах метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нужны ли голосовые сообщения на эскалаторах метро, в ближайшее время решат с помощью голосования на портале "Активный гражданин".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, жителям столицы предстоит решить: сократить количество информации, увеличить или оставить все как есть. Также предусмотрен ответ "Не знаю". Кроме того, доверить решение вопроса можно специалистам.

Всю актуальную информацию в метрополитене публикуют на плакатах, а часть – объявляют по громкой связи. Предполагается, что звуковые объявления могут отвлекать пассажиров. Именно поэтому москвичам и предложили решить, насколько необходима голосовая информация в метро.

Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление президента России Владимира Путина будут транслировать в аудиоформате в столичной подземке и на МЦК.

Прямая аудиотрансляция начнется 31 декабря в 23:50, глава государства поздравит всех пассажиров метро и МЦК онлайн. Аналогичную трансляцию проводили и в прошлом году.