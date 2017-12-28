Пассажиропоток на автостанциях Москвы вырастет вдвое в предпраздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Спрос на автобусные поездки по России и за рубеж традиционно увеличивается в конце декабря. В последние дни 2017 года количество пассажиров на столичных автостанциях вырастет почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как пояснили в Мосгортрансе, все большее число людей пользуются услугами легальных городских автостанций, так как это позволяет сделать поездку более комфортной и безопасной. По данным компании, ежедневно межрегиональные автобусы перевозят примерно 22 тысячи пассажиров. "При этом в предпраздничные дни мы ожидаем увеличение ежедневного пассажиропотока на рейсах дальнего следования примерно вдвое", – отметил директор ГУП "Мосгортранс" по коммерческой деятельности Евгений Жигунов.

Уточняется, что в последнюю неделю уходящего года автостанции, которые находятся в ведении Мосгортранса, обслужат свыше девяти тысяч автобусных рейсов.

В компании напомнили, что на автостанциях оборудованы удобные залы ожидания, бесплатный доступ к беспроводному интернету, а также пункты питания, кассы и терминалы самообслуживания.

В настоящее время в ведении ГУП "Мосгортранс" находятся автостанции: "Варшавская", "ВДНХ", "Верхние Лихоборы", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово2, "Теплый Стан", "Тушинская" и международный автовокзал "Южные ворота".