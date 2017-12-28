Поезд с фотовыставкой запустили между Москвой и Тулой

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Тематический экспресс с ретрофотографиями "Люди и поезда. История в лицах" начал курсировать между Москвой и Тулой.

Его запустила Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Музеем Москвы. Событие приурочили к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги – 30 октября 1837 года.

На 30 снимках из архива музея, сделанных в период с 1904 по 1966 год, запечатлена история развития железнодорожного транспорта в России. На черно-белых фото можно увидеть, как строили железные дороги, связывающие Москву в другими городами страны. На снимках также показаны столичные вокзалы в разные годы, поезда, которые отправлялись с них. Вагоны украсили и портреты железнодорожников и пассажиров, в том числе знаменитых, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди них – первый в России обладатель нобелевской премии в области медицины Иван Павлов, идущий по перрону Белорусского вокзала в сопровождении делегации. Есть и трогательные сцены прощания матерей со своими сыновьями, которые запечатлел советский фотограф Георгий Корабельников. Снимок, созданный в 1955 году, получил название "Проводы на целину".

В декабре несколько тематических поездов запустили в московской подземке. В их числе – состав "Наука будущего" на Кольцевой линии, рассказывающий о достижениях российских и британских ученых. Помимо него, по этой же ветке начали курсировать поезд "Путешествие в Рождество" и новогодний состав. А на фиолетовой ветке можно попасть в "Дальневосточный экспресс".