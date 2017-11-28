Неисправный поезд врезался в бригаду рабочих в Бельгии

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Неисправный поезд врезался в бригаду рабочих железной дороги в Бельгии. В результате погибли два человека, а 12 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Эно Валлонского региона в районе Морланвельза.

В момент столкновения сотрудники железнодорожной компании Infrabel и члены Национального общества железных дорог Бельгии проводили ремонт путей после другой аварии – состав врезался в автомобиль. При первом происшествии никто не пострадал, состав и переезд были повреждены.

Наезд на рабочих совершил тот же самый поезд. Он отцепился от крана и двигался вниз по наклону. Работы шли ночью, и люди не успели заметить опасность, попав под удар, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Поезд проехал 14 километров, врезавшись в другой пассажирский состав, и лишь после этого остановился. При третьем столкновении пострадали еще пять человек.