Неисправный поезд врезался в бригаду рабочих в Бельгии

28 ноября, 09:20
Фото: Zuma/ТАСС/Thierry Roge
Неисправный поезд врезался в бригаду рабочих железной дороги в Бельгии. В результате погибли два человека, а 12 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Эно Валлонского региона в районе Морланвельза.
В момент столкновения сотрудники железнодорожной компании Infrabel и члены Национального общества железных дорог Бельгии проводили ремонт путей после другой аварии – состав врезался в автомобиль. При первом происшествии никто не пострадал, состав и переезд были повреждены.
Наезд на рабочих совершил тот же самый поезд. Он отцепился от крана и двигался вниз по наклону. Работы шли ночью, и люди не успели заметить опасность, попав под удар, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Поезд проехал 14 километров, врезавшись в другой пассажирский состав, и лишь после этого остановился. При третьем столкновении пострадали еще пять человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: