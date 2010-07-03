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Общество

28 октября, 23:29

Расписание ряда автобусов изменится в районе стадиона "ВЭБ Арена"

транспорт город общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автобусы по двум маршрутам, действующим в районе стадиона "ВЭБ Арена", будут курсировать 30 октября нынешнего года по измененному графику. Новое расписание будет введено в связи с проведением футбольного матча.

"30 октября с 16:30 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаная. Изменения связаны с проведением футбольного матча и действуют до его окончания", – рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

В сообщении уточняется, что маршрут №175 будет следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. При этом автобусы №818 станут курсировать на двух участках: от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт", а также от Силикатного завода до Песчаной площади.

Отмечается, что 30 октября на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет встреча 1/8 финала Кубка России. В матче сойдутся столичный "ЦСКА" и "Уфа". Игра начнется в 19:00.

Ранее стало известно, что из-за отмены ряда электропоездов на Белорусском направлении МЖД будут запущены компенсационные маршруты. Автобусы будут курсировать на участке Усово – Кунцево.

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