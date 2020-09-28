Видеоролики о защите детей запустили в столичном метрополитене

Фото: Дептранс
В столичной подземке начали показывать видеоролики, которые посвятили защите детей. Об этом заявили представители Дептранса Москвы в Telegram-канале.
"В рамках акции "Безопасность детства" на экранах в вагонах метрополитена покажут социальные ролики, посвященные защите детей как в общественном транспорте и на улице, так и дома", – говорится в заявлении пресс-службы департамента транспорта города.
По информации ведомства, невнимательность родителей или отсутствие у детей знаний, как правильно вести себя, могут привести к несчастным случаям.
"Роликами мы хотим и рассказать юным пассажирам, как не растеряться в любой ситуации, а их родителям – напомнить, как не допустить опасных инцидентов", – обратили внимание в Дептрансе.
Ранее пассажирам закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро рассказали об альтернативных маршрутах. Сообщалось, что участок между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" закрыт по 5 октября из-за строительства БКЛ.
В Москве на время закрыли четыре станции Арбатско-Покровской линии метро
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