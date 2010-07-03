В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Почти 40 рейсов задерживаются и отменены в московских аэропортах. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".
Согласно данным онлайн-табло, во Внуково задерживаются 9 рейсов, в Домодедово 18 рейсов задержаны и один отменен.
В Шереметьево задерживаются 11 авиарейсов.
Рано утром 28 августа в столичных аэропортах было задержано 20 рейсов.
Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе опустится температура воздуха до -2 градусов. Похолодание в Москву принес холодный атмосферный фронт из Финляндии. Метеорологи отмечали, что будет много облаков.
В ночь на четверг, 29 августа, похолодает до +2...+4 градусов. По области, особенно на востоке в районе Черусти, не исключены заморозки до -2.
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