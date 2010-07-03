В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Почти 40 рейсов задерживаются и отменены в московских аэропортах. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Согласно данным онлайн-табло, во Внуково задерживаются 9 рейсов, в Домодедово 18 рейсов задержаны и один отменен.

В Шереметьево задерживаются 11 авиарейсов.

Рано утром 28 августа в столичных аэропортах было задержано 20 рейсов.

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе опустится температура воздуха до -2 градусов. Похолодание в Москву принес холодный атмосферный фронт из Финляндии. Метеорологи отмечали, что будет много облаков.

В ночь на четверг, 29 августа, похолодает до +2...+4 градусов. По области, особенно на востоке в районе Черусти, не исключены заморозки до -2.

