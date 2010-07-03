Три улицы в Южном Бутове станут двусторонними

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три улицы в столичном районе Южное Бутово станут двусторонними с 29 августа.

Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Так, изменения затронут участки улиц Адмирала Лазарева, Южнобутовской и Проектируемого проезда № 875.

Отмечается, что новая схема движения позволит улучшить связность района Южное Бутово. В связи с этим водителей попросили быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное планируют полностью завершить в 2023 году.