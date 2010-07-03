Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 20 рейсов перенесли в столичных аэропортах в среду, 28 августа.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали один рейс и два отменили. В то же время в Домодедово отложили 12 рейсов и перенесли девять. В Шереметьево задержанных и отмененных рейсов нет.

Ранее сообщалось, что Шереметьево 1 сентября откроет третью взлетно-посадочную полосу.