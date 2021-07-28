В Совфеде оценили идею запустить женские вагоны в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение запустить женские вагоны в общественном транспорте не является полезным и своевременным, куда важнее провести модернизацию транспорта. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", – сказал Рукавишникова.

Она уверена, что правильнее решить вопрос загруженности общественного транспорта. Что касается наземного транспорта, существует проблема из-за нехватки комфортных остановочных комплексов. Огромной проблемой представитель Совфеда назвала отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения.

Говоря о примерах положительных изменений, сенатор обратилась к опыту Таганрога. Там уже в сентябре в результате реализации проекта государственно-частного партнерства запустят новую трамвайную линию протяженностью 10 километров с современными низкопольными вагонами, которые оснащены кондиционерами и Wi-Fi.

Данный проект реализуется под патронажем спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Его курируют губернатор Ростовской области Василий Голубев и сенатор от региона Андрей Яцкин.

Запустить женские вагоны предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщила "Вечерняя Москва". Он убежден, что это обезопасит россиянок от домогательств. Соответствующее письмо направлено министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали молодого человека, который приставал к девушкам в метро. По словам одной из потерпевших, он ударял по ягодицам, а после выбегал из вагона.

