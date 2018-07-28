На участках двух улиц в центре Москвы ввели двустороннее движение

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Двустороннее движение ввели на участках двух улиц в Тверском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Теперь в обе стороны можно проехать на пересечении улиц 1-я Миусская и Лесная, а также на участке 2-го Лесного пер от 4-го Лесного переулка до улицы Лесная.

Кроме того, на участке ул. 2-я Миусская организована пешеходная зона. Изменение улучшат связность района и сделают прогулки горожан более комфортными.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.