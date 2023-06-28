Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя и грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 29 июня ожидается град, гроза и порывы сильного ветра, в связи с чем водителям стоит соблюдать внимательность на дорогах и не оставлять автомобили под деревьями, заявили в Дептрансе столицы.

В своем телеграм-канале ведомство обратилось ко всем водителям с просьбой быть внимательными на дорогах города, соблюдать дистанцию между другими участниками движения и избегать резких маневров. Также водителям не рекомендуется отвлекаться на смартфоны во время движения.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями во время непогоды.

Ранее ГУ МЧС Москвы сообщало, что вечером 28 июня в городе ожидается гроза и ливень. Предупреждение о ливне будет действовать с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня. С 09:00 до 21:00 29 июня в отдельных районах может пройти гроза с градом. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Гражданам порекомендовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями, следить за детьми.

До этого специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня. Специалист объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.



Москвичи показали кадры темных туч в небе над столицей