Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Согласно информации, предоставленной сервисом "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах задержано и отменено почти 20 рейсов.

Во Внукове задержано 2 рейса и отменен один, в Домодедове отменили 8 рейсов. В Шереметьеве задержано 7 рейсов.

Ранее сообщалось, что вылет рейса Париж − Москва задержали для дополнительного осмотра борта.

После того, как по прибытию в Париж все пассажиры благополучно покинули лайнер, французские правоохранительные органы и сотрудники "Аэрофлота" провели проверку воздушного судна.