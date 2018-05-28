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28 мая 2018, 17:40

Город

Движение трамваев в районе станции метро "Щукинская" полностью восстановили

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев восстановлено около станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Отмечается, что Трамваи №№ 10, 21 снова заезжают на кольцо около станции. "Интервалы выравниваем. Движение полностью восстановлено. Извините, кого коснулось", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что движение трамваев у станции метро "Щукинская" пришлось приостановить из-за проблем с рельсами. Составы не ходили в сторону станции метро "Строгино" и улицы Живописная. Вместо них курсировали компенсационные автобусы.

транспорт

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