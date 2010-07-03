Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы.

Согласно сервису "Яндекс.Расписания", в Домодедове девять рейсов отложили и пять перенесли. Во Внукове задержали пять и отменили тоже пять рейсов. В Шереметьеве отложили два рейса.

Ранее сообщалось, что 27 апреля самолет, который выполнял рейс по маршруту Москва – Волгоград, развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт Шереметьево.