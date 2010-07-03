На трех автобусных маршрутах в центре Москвы появятся новые остановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На трех автобусных маршрутах в центре столицы с субботы, 30 марта, увеличится число остановок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Остановка "Метро "Кузнецкий Мост" на улице Большая Лубянка будет расположена у площади Воровского между существующими остановками "Сретенские Ворота" и "Метро "Лубянка". Кроме того, на улице Сретенка появится одноименная остановка – она будет расположена возле домов 17 (строение 1) и 20. Эти остановки будут доступны для пассажиров автобусных маршрутов М2, М9 и Н6.

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов наземного транспорта изменятся с 30 марта по 5 апреля из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского".

Изменится трасса следования автобусов маршрута № 724 на юге Москвы. Автобусы курсируют по маршруту от Нагатинского затона до Кленового бульвара. При движении от Кленового бульвара после остановки "Кинотеатр "Орбита" они будут ехать направо, на улицу Судостроительная, а затем – на проспект Андропова.