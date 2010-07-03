Движение поездов на зеленой ветке метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда Замоскворецкой линии метро вновь начали ходить в соответствии с графиком. Об этом сообщает Twitter столичной подземки.

Некоторое время назад интервалы в движении поездов на зеленой ветке были увеличены. Отмечалось, что задержки произошли по техническим причинам. О том, что движение вводится в график, метрополитен сообщил спустя полчаса.