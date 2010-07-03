Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Компенсационные автобусы пустят на участке Волоколамск – Шаховская Рижского направления МЖД запустят 1, 4, 6 и 15 марта. Это связано с сокращением маршрутов двух электропоездов, сообщает пресс-служба ЦППК.

В компании напомнили о сокращении на этом участке маршрутов двух электричек – №6005 Москва (Рижский вокзал) – Шаховская и №6010 Шаховская – Москва (Рижский вокзал).

Для проезда на компенсационных автобусах необходимо предъявить разовые билеты или абонементы ЦППК, действующие на маршруте.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с расписанием можно на сайте компании, на ж/д станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что в Москве запустят бесплатные автобусы из-за закрытия двух станций метро. Проезд пассажиров во время закрытия станций метро "Румянцево" и "Саларьево" обеспечат около 30 машин.