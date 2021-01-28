Шереметьево изменит правила заезда к терминалам

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Аэропорт Шереметьево с 1 февраля изменит правила заезда на привокзальную площадь терминалов, сообщает пресс-служба авиагавани.

Для предотвращения затруднений дорожного движения бесплатный въезд ограничится до двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды будут считаться нарушением правил и повлекут за собой уплату пени.

В аэропорту подчеркнули, что такая мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов. За счет этого посадка и высадка пассажиров аэропорта станет более быстрой и комфортной.

Ранее сообщалось, что аэропорты столичного авиационного узла по итогам прошлого года сократили количество обслуженных пассажиров на 42,3% – до 48,52 миллиона человек.

По информации Росавиации, Домодедово в декабре обслужил 1,268 миллиона пассажиров, а Шереметьево – 1,263 миллиона человек.

