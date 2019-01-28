Московские эвакуаторы спасли 13 автомобилей в снегопад

В субботу, 26 января, на Москву обрушился мощный снегопад. С 26 января эвакуаторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" переместили 13 автомобилей, застрявших или поврежденных в результате ДТП. Из них – девять фур. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
26 и 27 января улицы города круглосуточно патрулировали 17 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Кроме того, благодаря осознанным действиям автомобилистов, которые пересели на общественный транспорт, загрузка дорог в утренний час пик в понедельник, 28 января, не достигла критических отметок, что позволило коммунальщикам обеспечить беспрепятственную уборку дорог.
Снегопад, обрушившийся на Москву 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет для этого дня. За сутки выпало более 35% январской нормы осадков. Из-за непогоды были задержаны десятки авиарейсов.
Аномальная оттепель идет на смену рекордному снегопаду
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