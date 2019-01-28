Движение электричек на Ленинградском направлении ввели в график

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Движение следующих в Москву электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании ввели в график после задержек. Об этом сообщается в Twitter МТППК.

❗🕑 Пригородные поезда Московско-Тверской ППК курсируют в соответствии с графиком. Движение поездов на участках Москва - Тверь и Тверь - Москва штатное.



Спасибо за понимание! Извините за неудобства! — Московско-Тверская ППК (@mtppk) 28 января 2019 г.

Утром 28 января сообщалось, что на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются электропоезда, следующие в Москву. Задержка движения произошла из-за проверки возможной неисправности одного из поездов. Пассажиры могли пересесть на скоростные "Ласточки" без доплаты за билет.

На прошлой неделе произошел сбой в движении поездов Ярославского направления МЖД в районе станции Мытищи. Причиной аварии стало повреждение контактного провода из-за сильных морозов.