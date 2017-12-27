Московский метрополитен выпустил новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В кассах столичного метро появились новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый". Тираж тематической "Тройки" составил 10 тысяч экземпляров, а "Единого" на одну, две, 20 и 40 поездок – 600 тысяч экземпляров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Карты создадут у пассажиров новогоднее настроение и станут памятным сувениром для москвичей и гостей столицы", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На "Тройке" изображена новогодняя елка, украшенная красной звездой и шариками. Из-за нее выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Перед елкой стоит еще один снеговик, а рядом с ним собака.

На "Единый" нанесена надпись: "С Новым годом, Москва!". Билеты украшены изображениями снежинок.

С 1 декабря в продажу поступила новогодняя коллекция брелоков с функцией карты "Тройка". Приобрести брелки можно в двух сувенирных магазинах подземки на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в киосках на стойках "Живое общение".

Накануне на Кольцевой линии метро запустили поезд, посвященный Новому году. Это уже второй новогодний поезд этой зимой – 21 декабря по кольцу начал ходить тематический поезд "Путешествие в Рождество".