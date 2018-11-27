Движение по Семеновской набережной ограничат со 2 декабря

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Со 2 декабря нынешнего года по 31 марта 2019 года будет ограничено движение транспорта по Семеновской набережной поскольку необходимо успеть завершить Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии метро. Сроки уже были продлены единожды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Также ограничения будут введены на двух участках. Первый участок – Семеновская набережная от дома 1, строение 7 до дома 1, строение 5 - будет ограничен со 2 декабря по 5 марта 2019 года круглосуточно. Движение ограничат по одной полосе.

Кроме того, с 6 по 31 марта 2019 года будет ограничено движение по Семеновской набережной от дома 1, строение 3 до дома 3/1, строение 17. Ограничения коснутся двух полос с сохранением существующего количества полос за счет устройства уширений.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 30 ноября на участке улицы Большая Татарская в связи с религиозным мероприятием. Перекрытия будут действовать с 10:00 до 14:00 от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка.