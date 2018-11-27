Кнопки открытия дверей заработали в поездах на Филевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В поездах "Москва", курсирующих на Филевской линии столичной подземки, заработали кнопки открытия дверей. Они будут работать во внепиковое время и позволят пассажирам открывать двери только по мере необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

"Первые поезда "Москва", созданные специально для Филевской линии, начали перевозить пассажиров столичного метро с июля этого года. Сейчас на линии курсируют уже 24 новых поезда. Обновленный поезд "Москва" имеет ряд отличий от составов, которые курсируют по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Поезд специально дорабатывали для движения по открытым участкам", – сказал представитель метрополитена, передает Агентство "Москва".

Еще одним новшеством, кроме кнопок открытия, в новых поездах стали яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями.

На сегодняшний день в столичной подземке следуют уже 89 инновационных составов, из них 56 поступили с начала 2018 года. Еще 13 поездов "Москва" запустят до конца года: 10 – на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях и три модернизированных состава – на Филевской линии. Таким образом, теперь в столичной подземке курсируют 89 поездов нового поколения. Еще 13 новых составов начнут перевозить пассажиров Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Филевской линий уже до конца года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году столичное метро получит более 550 вагонов поездов "Москва". Новые поезда легко отличить от старых моделей: они более комфортные и вместительные, с удобными сквозными проходами.

Поезда нового поколения – со сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными экранами и USB-зарядками – впервые были запущены на Таганско-Краснопресненской линии, позднее они появились на Калужско-Рижской линии. Название для нового типа поездов выбрали москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Поезда "Москва" ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией. А благодаря сквозному проходу они могут перевозить до двух тысяч пассажиров.

"Москва в цифрах": поезда "Москва" бывают разные

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