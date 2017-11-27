Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы ООО "Трейд компани" в одностороннем порядке. Причина – задержка банковской гарантии, которую компания должна была предоставить взамен текущей.
Срок действия документа истекает 1 декабря 2017 года. При этом оператор должен был предоставить новую гарантию за 60 дней до этого числа, рассказали в пресс-службе московской подземки. Метрополитен имеет право разорвать договор в одностороннем порядке через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии.
Договор на право размещения и распространения рекламы в метро между столичной подземкой и текущим оператором был заключен 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона. Размещать объявления оператор начал в конце декабря 2016 года. С предыдущим подрядчиком подземка перестала работать из-за просрочки компанией "Авто Селл" платежей в 2015 году.
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