Движение на Малой Грузинской улице восстановлено после пожара

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Движение транспорта на улице Климашкина восстановлено после тушения пожара в жилом доме на Малой Грузинской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение автобусов по Малой Грузинской улице восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за пожара было перекрыто движение автотранспорта на прилегающем к дому участке улицы Климашкина.

Вечером 27 августа в одной из квартир жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В 20:40 возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.