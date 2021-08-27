Движение на Малой Грузинской улице восстановлено после пожара

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Движение транспорта на улице Климашкина восстановлено после тушения пожара в жилом доме на Малой Грузинской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение автобусов по Малой Грузинской улице восстановлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за пожара было перекрыто движение автотранспорта на прилегающем к дому участке улицы Климашкина.
Вечером 27 августа в одной из квартир жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В 20:40 возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров.
На Малой Грузинской улице произошел пожар в жилом доме
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