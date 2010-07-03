В Шереметьево могут сократить число голосовых сообщений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная ассоциация аэропортов направила письмо министру транспорта страны Евгению Дитриху с предложением о реализации в Шереметьево концепции "Тихий аэропорт" – пилотный проект хотят запустить уже в 2019 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Концепция "Тихий аэропорт" предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях – по планам авторов, это должно снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников, обеспечив приемлемый уровень звукового фона. В документе отмечается, что на первом этапе следует сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор – визуально и/или акустически.

В ассоциации уточнили, что подобный подход соответствует практикам мировых аэропортов. Если задумка будет признана успешной, в 2020 году ее начнут внедрять и в других воздушных гаванях страны.

Ранее Минтранс внес в правительство предложения по авиации. По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Светланы Петровой, предлагается усовершенствовать господход в сфере управления безопасностью полетов, а также установить состав и формат предоставления данных о факторах опасности и риска. Инициативу рассмотрят в сентябре.