Режим работы вестибюля станции "Люблино" изменится с 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Южный вестибюль станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро будет закрываться после 22:00 с 27 августа по 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Причиной временной недоступности выхода станет ремонт. "Работа южного вестибюля в обычном режиме возобновится со среды, 5 сентября", – заявили представители подземки.

Выйти в город и зайти на станцию пассажиры смогут с помощью северного вестибюля, добавили в пресс-службе.

Представители метрополитена принесли пассажирам извинения за временные неудобства и призвали внимательно планировать свои поездки. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен в разделе "График ремонтов" на официальном сайте подземки.

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