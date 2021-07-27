На столичных вокзалах вновь раздадут питьевую воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 27 июля, москвичи смогут бесплатно взять питьевую воду на семи столичных вокзалах и железнодорожных станциях. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"Раздача воды пройдет с 16:00 до 19:00 на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за сильной жары воду будут раздавать на станциях Московской железной дороги (МЖД) Мытищи, Выхино, Домодедово, Лобня, Подольск, Железнодорожная, Пушкино, Тушино, Одинцово и Раменское.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 27 июля в столичный регион придет жара до 30 градусов. При этом повышенные уровни погодной опасности в столице не объявлялись. Температурные рекорды также не ожидаются. Синоптики рассказали, что рекорд температуры для 27 июля в Москве был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до 35,7 градуса.