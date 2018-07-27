ЦОДД прогнозирует "дачные" заторы во второй половине дня

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В преддверии выходных на магистралях по направлению в область будет затруднено движение во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Пробки затянутся с трех часов дня до десяти вечера", – отметили в ЦОДД.

Основные заторы могут возникнуть на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Помимо этого, по прогнозам синоптиков в разных районах города пройдут кратковременные дожди. Погодные условия могут привести к снижению скорости автомобильного потока и увеличению количества мелких ДТП.

ЦОДД призвал водителей быть внимательными на дороге, а также не превышать скорость. Отправляться за город лучше всего до 15 часов или после окончания пробок, а в субботу – до девяти утра или после трех часов дня.

Ранее в МЧС России предупредили москвичей о жаркой погоде в пятницу днем, которая продлится до начала следующей недели.

Также в ночное время ограничат движение на трех улицах в центре Москвы, в связи с заменой асфальта на дорогах.