Станцию "Нижегородская" оформят в стиле авангардистского искусства

Станцию метро "Нижегородская" оформят в стиле авангардистского искусства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"При разработке проекта станции авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов. Заимствованные у мэтров идеи позволили архитекторам создать одну из самых ярких станций столичного метро", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В дизайне специалисты применили сочетание геометрических фигур ярких цветов. На потолках в кассовых залах будут красоваться большие желтые и оранжевые квадратные плафоны.
Путевые стены и прямоугольные колонны также будут желтыми и оранжевыми, они будут сочетаться с серым цветом потолка и стен. Вдоль перрона специалисты оборудуют ярко-оранжевые скамьи в виде кубов.
Освещение станции будет варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки будут созданы из металлических алюминиевых панелей со встроенными светодиодами. Стены переходов, вестибюля и платформ облицуют керамогранитом и натуральным камнем. На полу будет шлифованный и полированный гранит серых и коричневых тонов.
Станцию "Нижегородская" строят на юго-востоке столицы, между улицей Верхняя Хохловка и шоссе Фрезер возле пересечения с Рязанским проспектом.
Два подземных вестибюля станции выведут на пешеходный переход под Рязанским проспектом, к станции МЦК Нижегородская и железнодорожной платформе Карачарово.
В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.
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