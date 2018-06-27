В США полиция эвакуировала пассажиров самолета из-за сигнала об угоне

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В аэропорту Нью-Йорка самолет авиакомпании JetBlue с пассажирами на борту окружили полицейские. Стражи порядка поднялись в салон авиалайнера, который готовился вылетать в Лос-Анджелес, чтобы проверить сообщения об угоне.

Как оказалось, пилот по ошибке отправил сигнал диспетчеру по радиосвязи, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пилот воздушного судна, как отмечается, хотел передать сообщение о неполадках с радиосистемой, но вместо этого отправил код, предназначенный для сообщения о захвате и попытке угона самолета.

Полицейские, как рассказали очевидцы, приказали поднять руки всем пассажирам, после этого всех эвакуировали.