Итальянские дизайнеры разработали салон самолета с учетом коронавируса

10:23
Итальянские дизайнеры разработали салон самолета с учетом пандемии коронавируса
Итальянская компания, которая занимается производством интерьеров авиасалонов, представила свои варианты кресел в самолетах с учетом пандемии коронавируса, передает телеканал Москва 24.
Дизайнеры предлагают сделать ряд из трех кресел, где центральное развернуто в другую сторону. Кроме того, каждого пассажира предлагается разделить прозрачной перегородкой, тем самым создав изолированное пространство.
Авиакомпании такие идеи оценили, однако их предстоит проверить на соответствие правилам безопасности.
Ранее сообщалось, что контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 метра в транспорте. За нарушение может грозить штраф в 5 тысяч рублей.
В общественном транспорте на местах для сидения есть наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Они позволяют держать необходимое расстояние между пассажирами.
Член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом Андрей Тяжельников объяснил, что самоизоляция и соблюдение социальной дистанции – одни из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса. Для снижения риска заражения лучше не покидать квартиру без крайней необходимости.
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