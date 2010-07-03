Городской транспорт продлит работу на Пасху

В Пасхальную ночь 159 маршрутов автобусов, троллейбусов или трамваев будут работать до 03:30. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Помимо этого, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами, связывающими центр и отдаленные районы столицы. Они ходят с интервалами от 15 до 30 минут.
Чтобы жители города смогли добраться домой после богослужений в ночь с 27 на 28 апреля поезда метро и МЦК будут ходить до 02:00.
Кроме того, в воскресенье по 38 маршрутам поедут более тысячи бесплатных автобусов. Они соединят станции подземки и железнодорожные платформы с остановками у крупных кладбищ. Ждать автобусы москвичи будут от одной до пяти минут.
Ранее сообщалось, что на Пасху изменится расписание электричек. 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.
Общественный транспорт будет работать дольше на Пасху
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