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17:57

Городской транспорт продлит работу на Пасху

транспорт метро

17:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пасхальную ночь 159 маршрутов автобусов, троллейбусов или трамваев будут работать до 03:30. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами, связывающими центр и отдаленные районы столицы. Они ходят с интервалами от 15 до 30 минут.

Чтобы жители города смогли добраться домой после богослужений в ночь с 27 на 28 апреля поезда метро и МЦК будут ходить до 02:00.

Кроме того, в воскресенье по 38 маршрутам поедут более тысячи бесплатных автобусов. Они соединят станции подземки и железнодорожные платформы с остановками у крупных кладбищ. Ждать автобусы москвичи будут от одной до пяти минут.

Ранее сообщалось, что на Пасху изменится расписание электричек. 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.

Общественный транспорт будет работать дольше на Пасху

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