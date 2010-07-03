Две улицы на юго-востоке столицы перекрыли из-за строительства метро

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В ЮВАО перекрыли участки двух улиц в связи со строительством Некрасовской линии столичного метрополитена. Ограничения будут действовать до февраля 2020 года, сообщает ЦОДД.

В частности, будет перекрыта 1-я Новокузьминская улица – от дома 6 корпуса 2 до пересечения с Окской улицей. Также ограничено движение на Окской улице – от дома 15/30 до пересечения с Рязанским проспектом.

Ранее сообщалось, что часть улиц на востоке столицы перекроют из-за закрытия участка метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Ограничения, которые введут с 30 марта по 6 апреля, связаны со строительством БКЛ. Схема движения транспорта изменится в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское.