Курский вокзал открыли после проверки из-за сообщения о минировании

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Курский вокзал в столице открыли для пассажиров после эвакуации.

Как пояснили в дирекции железнодорожных вокзалов, кинологи провели проверку вокзала после сообщения о минировании, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что во время проверок поезда не задерживали, движение проходило по расписанию. В дирекции добавили, что все вокзалы работают в штатном режиме с 14:20.

Ранее Курский и Киевский вокзалы эвакуировали из-за сообщений о бомбах. Информация поступила от анонимного источника.