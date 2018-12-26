Автобус №839 изменит режим работы в новогодние праздники

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Автобус маршрута №839 изменит режим работы 31 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В эти дни автобус, курсирующий от Метро "Кантемировская" до Бюро судмедэкспертизы, будет работать по расписанию субботы.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники изменится режим работы автобусов, следующих до ТЦ "Мега Химки" и ТЦ "Мега Теплый Стан".