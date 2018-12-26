Концессионные соглашения по аэродромам Внуково и Домодедово заключат в начале 2019 года

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Концессионные соглашения по аэродромам Внуково и Домодедово могут заключить в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил начальник управления государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов "Дирекции Московского транспортного узла" Евгений Глумов.

Он подчеркнул, что Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение в отношении аэродрома Шереметьево 25 декабря. К 2030 году ежегодный пассажиропоток московских аэропортов составит более 175 миллионов человек.

Концессионные соглашения направлены, в первую очередь, на создание и реконструкцию инфраструктуры аэропортов для увеличения пропускной способности, отметили в дирекции. Для этого в аэропортах построят дополнительные объекты, в том числе взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны.

Накануне Росавиация и аэропорт Шереметьево подписали соглашение, в рамках которого аэродром передали самому аэропорту. Инвестиции в его инфраструктуру составят 61 миллиард рублей.