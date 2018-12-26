Концессионные соглашения по аэродромам Внуково и Домодедово заключат в начале 2019 года

Концессионные соглашения по аэродромам Внуково и Домодедово могут заключить в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил начальник управления государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов "Дирекции Московского транспортного узла" Евгений Глумов.
Он подчеркнул, что Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение в отношении аэродрома Шереметьево 25 декабря. К 2030 году ежегодный пассажиропоток московских аэропортов составит более 175 миллионов человек.
Концессионные соглашения направлены, в первую очередь, на создание и реконструкцию инфраструктуры аэропортов для увеличения пропускной способности, отметили в дирекции. Для этого в аэропортах построят дополнительные объекты, в том числе взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны.
Накануне Росавиация и аэропорт Шереметьево подписали соглашение, в рамках которого аэродром передали самому аэропорту. Инвестиции в его инфраструктуру составят 61 миллиард рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.