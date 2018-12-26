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01:21

Новогодняя акция для детей-сирот из Владимирской области пройдет на МЦК

транспорт праздники

01:21

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Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

На МЦК 27 декабря пройдет новогодняя акция для детей-сирот из Владимирской области, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЖД, в рамках акции дети совершат поездку на "Ласточке" и познакомятся с работой железнодорожной магистрали.

В ТПУ "Лужники" ребят ждет анимационная программа, конкурсы и подарки. Юным пассажирам расскажут о правилах поведения на железной дороге и вручат специальные памятки.

Детей просили написать, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Среди пожеланий ребят – спортивная форма, бутсы, аксессуары и аккумуляторы для гаджетов, мягкие игрушки и многое другое.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в столице будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Автобусы будут ходить с интервалом 25-30 минут.

Кроме того в ночь на 7 января, в связи с празднованием Рождества, режим работы общественного транспорта также будет продлен.

транспорт праздники

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